Спецслужбы Казахстана сообщили об 11 предотвращенных за год терактах

АСТАНА, 12 дек — РИА Новости. Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана в этом году предотвратил 11 акций террористического характера, сообщил во вторник заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

"Предотвращено проведение 11 насильственных акций террористического характера в 2017 году", — сказал он на встрече в сенате (верхней палате) парламента республики, посвященной поправкам в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

Билисбеков отметил, что в стране обеспечена стабильная обстановка.