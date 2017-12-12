Путин обсудил ближневосточные проблемы с лидерами Сирии, Турции и Египта

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Поставить точку в операции в Сирии, провести переговоры по послевоенному устройству в арабской республике и в регионе в целом после разгрома группировки "Исламское государство"* и начать строительство АЭС в Египте — президент России Владимир Путин в понедельник совершил блиц-турне, побывав на авиабазе Хмеймим, в Каире и Анкаре. За один день он провел переговоры с тремя коллегами, Башаром Асадом, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последняя встреча стала важной в том числе в контексте признания США Иерусалима столицей Израиля и созываемого под эгидой Турции саммита Организации исламского сотрудничества.

Сирийский визит как знаковая точка



Визит Путина в Сирию стал неожиданной, но знаковой точкой на пути в Каир и Анкару. Прибыв после полудня на базу российских Воздушно-космических сил "Хмеймим", президент был встречен сирийским коллегой Башаром Асадом, который поблагодарил Путина за эффективное содействие РФ в борьбе с терроризмом.

"Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок — ИГ*, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира", — сказал президент РФ. Он отметил заслуги российской группировки и отдал приказ приступить к выводу российских войск из Сирии, тем самым поставив точку в операции, начавшейся по просьбе Асада 30 сентября 2015 года. Как заявил выступавший перед Путиным с докладом командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, оставшихся в Сирии сил и средств достаточно, чтобы в дальнейшем выполнять задачи с той же эффективностью.

Решение о выводе российских войск своевременное, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников. "Оно (решение) не является неожиданным, а является закономерным и оправданным. Это показывает, что как бы ни обвиняли Россию и ни пытались у нее военную победу наши некоторые партнеры украсть, тем не менее победа налицо. Можно сказать, что Россия теперь уже после победы над ИГ* вернулась наконец-то в совершенно ином качестве в регион, который в свое время очень был важен для Советского Союза", — заявил РИА Новости эксперт.

Примечательно, что визит Путина в Сирию и его заявления прозвучали на фоне заочной полемики Москвы и Вашингтона о заслугах в победе над ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Теперь западным партнерам будет труднее оспаривать тот факт, что Москва значительно укрепила свои позиции в регионе, отметил в этой связи председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Я думаю, что знаковую роль сыграл этот блиц-визит в Сирию и объявление об окончании большой военной кампании, поскольку все, что произошло с позициями России на Ближнем Востоке и изменением ее статуса и возможностей, а также дальнейшие перспективы связаны, в первую очередь, с Сирией. Понятно, что окончание крупной военной фазы не означает, во-первых, полного ухода оттуда, во-вторых, не означает прекращения дипломатических усилий, а напротив – предполагает резкую их активизацию", — сказал Лукьянов РИА Новости.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов согласен, что окончание военной фазы операции ставит перед Москвой новые задачи и вызовы.

"Потому что Россия и ее союзники могут выиграть войну, они это продемонстрировали в последние месяцы, но смогут ли они выиграть мир? Сейчас будут меняться приоритеты сирийских переговоров и сирийского урегулирования, то есть по мере разрешения таких непосредственных задач, связанных с деэскалацией, прекращением военных действий, на первый план будет выходить задача постконфликтного восстановления Сирии. И здесь, соответственно, появляются другие игроки, которые обладают большими ресурсами, чем, скажем Россия и ее союзники. Поэтому для России очень важно найти механизм конвертации своих военных успехов в стабильное политическое влияние. Это тоже будет нелегко, но в принципе, я думаю, что российская дипломатия вполне с этой задачей может справиться… Я бы говорил не о негативных последствиях, а о дополнительных рисках ", — заявил эксперт РИА Новости.

Египет: возвращение российской авиации и Иерусалим



"В целом, если расценивать визит в Сирию, то, конечно, для Запада, который сильно потерял нити управления ближневосточными процессами – это очень раздражающее свидетельство того, что Россия весьма активно и самое главное – довольно эффективно действует в конфликте, который еще недавно считался чуть ли не определяющим для будущей расстановки сил в мире. Я, правда, таковым его не считал и сейчас считаю, что не Сирией единой все исчерпывается, но то, что действия Москвы там значительно укрепили ее позиции на международной арене — кого-то это радует, а кого-то огорчает — это факт, с которым невозможно спорить", — резюмировал Лукьянов.

По мнению Лукьянова, главным вопросом, который должен был быть решен в ходе визита в Каир и переговоров с египетским лидером, стало восстановление авиасообщения между странами. "Самое главное было решить вопрос с авиасообщением, который крайне тревожит египетскую сторону. Судя по всему, он близок к разрешению, и это снимает имевшееся препятствие к дальнейшему развитию отношений. Потому что в остальном отношения России и Египта в последние 3-4 года, за вычетом того трагического инцидента, весьма укрепились", — сказал эксперт.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Позже было заявлено, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению уже на этой неделе, а первый рейс между Москвой и Каиром может состояться уже в начале февраля.

Другой важной темой встречи двух лидеров стало обсуждение ситуации в регионе, которая вновь накалилась после признания США Иерусалима столицей Израиля. Каир исторически тесно связан с процессом ближневосточного урегулирования, поэтому неудивительно, что повестка давно запланированного визита была скорректирована в пользу обсуждения и этой темы.

"Очевидно, что ситуация в регионе меняется очень быстро, последнее решение Трампа по Иерусалиму, конечно, вносит дополнительный фактор неопределенности. Думаю, что для России сейчас очень важно занять позицию, которая была бы конструктивной и не была бы направлена на поддержку одной из сторон конфликта. То есть Россия не может, грубо говоря, бросить Израиль, это важный партнер Москвы в регионе, но при этом Россия не может присоединиться и к американской позиции и признать Иерусалим столицей израильского государства без одновременного признания Иерусалима в качестве столицы палестинского государства", — отметил Кортунов.

Седьмая встреча с Эрдоганом с начала года

Однодневный блиц-визит Путина в Турцию стал седьмой встречей с Эрдоганом с начала 2017 года, до этого они встречались как в ходе двусторонних переговоров, так и "на полях" различных форумов. Однако о проведении нынешних консультаций было объявлено после решения Трампа по Иерусалиму и в преддверии созыва Анкарой саммита Организации исламского сотрудничества. На совместной пресс-конференции вечером в понедельник Эрдоган назвал действия США "безответственным шагом".

"Мы увидели, что позиция президента РФ сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму", — добавил Эрдоган.

Российский президент в свою очередь напомнил: Москва исходит из того, что это ближневосточное урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках ООН. Путин добавил, что Россия будет представлена на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества.

Важнейшей темой встречи стало и сирийское урегулирование, тем более после утреннего заявления Путина об окончании операции ВКС, добавил Федор Лукьянов.

"Турция – это важнейший партнер сейчас. Потому что без тесного взаимодействия и взаимопонимания с Анкарой дальше сирийский вопрос не решится, Турция критически важна для России в этом плане. Я не думаю, что между Москвой и Анкарой существует полная любовь, доверие и гармония, не может такого быть, учитывая, до какой степени расходятся интересы по многим параметрам на Ближнем Востоке. Но обе стороны понимают, что они друг в друге очень нуждаются. И частые контакты с Эрдоганом показывают тот очень прагматичный и рациональный подход", — добавил эксперт.

По словам Эрдогана, он скоро может совершить очередной визит в Сочи, и, по мнению экспертов, он станет этапом, в том числе для подготовки Конгресса сирийского национального диалога. В понедельник было объявлено, что он пройдет в начале следующего года.

Другим знаковым заявлением по итогам блиц-визита Путина в Анкару стало практическое окончание истории с поставками Анкаре российских ЗРК С-400: лидеры заявили, что вопрос будет решен в течение недели.

*Террористическая организация, запрещенная в России.