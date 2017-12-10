Депутат Госдумы рассказал о частных магазинах и интернете в КНДР

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В КНДР работают частные магазины, в которых доступен любой товар, в стране действуют внутренняя сотовая связь и интернет, сообщил глава делегации Госдумы, недавно посетившей Северную Корею, Казбек Тайсаев (КПРФ).
По словам парламентария, в Северной Корее производятся собственные компьютеры, телевизоры и сотовые телефоны. "У них огромное количество моделей (телефонов — ред.). У них есть внутренняя сотовая связь, у них есть интернет внутри, которым они пользуются", — сказал депутат.
Тайсаев добавил, что на настоящий момент в КНДР "колоссальный бум" в сфере учебы. "Создали учебные центры, где одновременно работают более трех тысяч компьютеров, которые, кстати говоря, они сами и производят", — отметил депутат.