Депутат Госдумы рассказал о частных магазинах и интернете в КНДР

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В КНДР работают частные магазины, в которых доступен любой товар, в стране действуют внутренняя сотовая связь и интернет, сообщил глава делегации Госдумы, недавно посетившей Северную Корею, Казбек Тайсаев (КПРФ).

"Работают кафе, рестораны, магазины, человек может пойти, купить все что угодно. Небольшую "щелочку" открыли, разрешили частные магазинчики, где люди могут купить… все что угодно. Любой товар доступен", — сказал Тайсаев в интервью , опубликованном на веб-сайте КПРФ.

По словам парламентария, в Северной Корее производятся собственные компьютеры, телевизоры и сотовые телефоны. "У них огромное количество моделей (телефонов — ред.). У них есть внутренняя сотовая связь, у них есть интернет внутри, которым они пользуются", — сказал депутат.

Тайсаев добавил, что на настоящий момент в КНДР "колоссальный бум" в сфере учебы. "Создали учебные центры, где одновременно работают более трех тысяч компьютеров, которые, кстати говоря, они сами и производят", — отметил депутат.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым находилась с визитом в Пхеньяне в конце ноября — начале декабря. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.