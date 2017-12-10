Депутат Госдумы рассказал о "мощнейшей армии" Северной Кореи

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У КНДР мощная армия, в которой более двух миллионов человек находятся "под ружьем", заявил глава делегации Госдумы, недавно посетивший КНДР, Казбек Тайсаев (КПРФ).

"У них мощнейшая армия. Они говорят о том, что у них сейчас более двух миллионов находится под ружьем и около четырех миллионов человек могут быть призваны в течение двух-трех дней. Я в это верю", — сказал Тайсаев в интервью , опубликованном на веб-сайте КПРФ.

По словам парламентария, в настоящий момент кризис вокруг Корейского полуострова остро ощущается. "Если где-то есть возможность начала третьей мировой войны, то это как раз вокруг тех проблем, которые сейчас есть вокруг Корейского полуострова", — считает депутат.

Тайсаев отмечает, что представители Северной Кореи "уже сами себя признают ядерной державой". "(Северные корейцы) реально обладают ядерным оружием и располагают баллистическими ракетами, межконтинентальными, которые могут доставить эти бомбы в любую точку мира. С этим не считаться уже нельзя", — выразил свое мнение политик.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне в конце ноября — начале декабря. Как сообщало ранее посольство России в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.