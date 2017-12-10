Депутат Госдумы рассказал о "мощнейшей армии" Северной Кореи

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У КНДР мощная армия, в которой более двух миллионов человек находятся "под ружьем", заявил глава делегации Госдумы, недавно посетивший КНДР, Казбек Тайсаев (КПРФ).интервью, опубликованном на веб-сайте КПРФ.
По словам парламентария, в настоящий момент кризис вокруг Корейского полуострова остро ощущается. "Если где-то есть возможность начала третьей мировой войны, то это как раз вокруг тех проблем, которые сейчас есть вокруг Корейского полуострова", — считает депутат.
Тайсаев отмечает, что представители Северной Кореи "уже сами себя признают ядерной державой". "(Северные корейцы) реально обладают ядерным оружием и располагают баллистическими ракетами, межконтинентальными, которые могут доставить эти бомбы в любую точку мира. С этим не считаться уже нельзя", — выразил свое мнение политик.
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.