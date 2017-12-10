Адвокат: Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, задержанный в рамках дела о содействии преступным организациям, подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает в воскресенье сайт украинского телеканала NewsOne со ссылкой на адвоката политика.

"Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, защита Саакашвили намерена настаивать в суде на полном освобождении политика.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора бизнесмена Сергея Курченко и Саакашвили, в которой собеседники договариваются о сотрудничестве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.

Политик во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.