МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что украинцы "спасают" экономику Польши.

Климкин гордится (?!) тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2017 г.

"Климкин гордится тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах", — написал парламентарий в Twitter

Ранее польские власти заявили, что "помогают разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". В Варшаве также отметили, что Польша приняла "очень много беженцев из Украины, где идет война".

Комментируя данное заявление, глава МИД Украины возразил, что это украинцы "спасают экономику Польши" в связи с тем, что в этой стране, по оценкам Климкина, находятся почти миллион украинцев, которые трудоустроены.