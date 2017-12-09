Климкин рассказал о миллионе украинцев, "спасающих польскую экономику"

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление нового польского премьера об украинских беженцах, заявил, что на самом деле работающие в Польше украинцы спасают польскую экономику.

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде. В частности, по его словам, нельзя забывать о таких событиях, как "геноцид на Волыни". Также он заявил, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза", и его страна приняла "очень много беженцев из Украины, где идет война".

"Ну мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями, по всем вопросам, включая вопросы нашей исторической памяти", — сказал Климкин в субботу журналистам, его транслировал телеканал "112 Украина".