Анкара выступает против ассимиляции этнических турок в Греции

АНКАРА, 8 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе официального визита в Грецию высказался против ассимиляции живущих в этой стране этнических турок.

"Турецкая община Греции должна пользоваться всеми правами, основанными на Лозаннском договоре, законодательстве ЕС и всеобщих правах человека. Ожидаем выполнения всех решений Европейского суда по правам человека… Интеграция — это одно, а попытки ассимиляции — совсем иное. К примеру, Турция никогда не пыталась ассимилировать ни одно из национальных меньшинств", — заявил Эрдоган, обращаясь к представителям турецкой общины в греческом городе Комотини. Его цитирует агентство Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что Анкара выступает против попыток властей Греции ассимилировать этнических турок. По его словам, решение проблем нацменьшинств еще больше сблизит два государства.

"Мы принимаем меры для повышения уровня жизни этнических греков наравне с другими гражданами страны. Турция вправе ожидать аналогичного подхода к турецкой общине Греции", — добавил Эрдоган.