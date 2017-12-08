В Стамбуле демонтировали указатели с фамилией Трампа

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Таблички и указатели с фамилией президента США Дональда Трампа демонтированы в Стамбуле после того, как он признал Иерусалим столицей Израиля, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Отмечается, что ночью были демонтированы указатели и таблички с упоминанием фамилии Трампа в названии торгового центра Trump Towers Mall, открытого в 2012 году в стамбульском районе Шишли с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. Фамилия американского президента больше не фигурирует на указателе в подземном переходе, ведущем к торговому центру.