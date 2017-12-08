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Как мир отреагировал на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (187)
13:0208.12.2017
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© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкУчастники акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. 7 декабря 2017Участники акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В среду американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Он также заявил, что посольство США переедет из Тель-Авива.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Эксперты из США рассказали о последствиях решения Трампа по Иерусалиму
По его словам, он выполнил предвыборное обещание, в отличие от своих предшественников на посту президента США.

Страны Ближнего Востока и Палестина выступили с резкой критикой решения Трампа. Лидеры западных государств также не поддержали американского президента. Положительно отреагировали только в самом Израиле.

Реакция ближневосточных государств

Острее всего решение Трампа приняли на Ближнем Востоке. Так, лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой арабской интифаде.

"Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима", — сказал он.

Хания объявил пятницу "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу".

Лидер ХАМАС считает, что арабским странам нужно разорвать сотрудничество с Вашингтоном. По его словам, решение американского президента стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пушков о решении США по Иерусалиму: новый фитиль к старой пороховой бочке
"Мы ждем, что палестинская буря продолжится, пока Дональд Трамп не пожалеет", — добавил Хания.

В свою очередь, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал заявление Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Он добавил, что "решение Трампа не изменит реальности Аль-Кудс (арабское название части Иерусалима, на которую претендуют палестинцы) — этот арабский, мусульманский и христианский город является вечной столицей Палестины".

По его словам, решение США "играет на руку экстремистам, которые хотят придать конфликту религиозный характер, против чего мы всегда предостерегали".

В стране в знак протеста против шага Вашингтона начались беспорядки. Кроме того, по решению министерства образования закрылись школы, институты и университеты. Забастовка затронула и торговлю: в четверг в рамках "дня гнева" закрылись магазины.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Декларация смерти арабского мира": СМИ о ситуации вокруг Иерусалима
Палестинские фракции призвали народ выйти на демонстрации. Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан (призыв к молитве) попросили людей взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.

Кроме Палестины, с резкой критикой выступила Турция.

Так, глава МИД Мевлют Чавушоглу назвал шаг Трампа безответственным и противоречащим международному праву и резолюциям ООН.

С ним согласны и в Иордании. В правительстве королевства выступили против решения, "которое увеличивает напряженность и увековечивает оккупацию, и считает все односторонние меры, навязывающие новую реальность, пустыми и недействительными".

Вид на Мечеть аль-Акса расположенную на Храмовой горе Иерусалима. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
Эксперт оценил перспективы признания Иерусалима другими странами
В свою очередь, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани по телефону заявил Трампу, что такое решение негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он также предупредил американского президента об "опасных последствиях" этого шага.

В Ираке заявление Трампа назвали оскорбительным.

"Министерство иностранных дел Ирака, правительство страны и различные политические партии решительно осуждают решение президента Трампа признать Аль-Кудс (арабское название Иерусалима — ред.) столицей Израиля", — сказал посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

По его словам, такой шаг создаст больше проблем и напряжённости в регионе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадырова возмутило решение Трампа по Иерусалиму
В Дамаске отметили, что судьба Иерусалима не находится в руках какого-либо президента или государства.

"Оно определяется его историей, волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет жить в сознании арабской нации до основания палестинского государства со столицей в Иерусалиме", — говорится в заявлении администрации президента Сирии Башара Асада.

Помимо этого, Саудовская Аравия призвала США пересмотреть свою позицию. Эр-Рияд считает, что решение Вашингтона "не находит объяснения, безответственно и неоправданно", а также демонстрирует предубеждение по отношению к палестинцам.

В ОАЭ также осудили признание Иерусалима столицей Израиля.

Это решение "ущемляет исторические права палестинского народа на Иерусалим, которые были зафиксированы в международном праве и пользовались поддержкой мирового сообщества", считают в МИД страны.

Стена плача в Старом городе Иерусалима. архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эксперт усомнился в возможностях ХАМАС начать новую интифаду
Министерство выразило глубокую озабоченность "возможными последствиями этого решения для стабильности региона".

Как считает ливанский депутат Гази аль-Ариди, заявление Трампа сделано под влиянием израильского лобби.

Он отметил, что действия американского лидера не были неожиданным, так как Трамп говорил об этом еще во время выборов.

По его мнению, в США на Трампа оказывают большое давление, особенно после скандалов вокруг его администрации и проводимой политики.

"Он находится в затруднительном положении. Предпринятый им шаг может стать историческим уникальным событием в истории Америки", — полагает депутат.

Реакция союзников США

Союзники США также не поддержали решение Дональда Трампа. Во многих странах выразили опасения, что в регионе вспыхнут беспорядки.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон осудил этот шаг, заявив, что это нарушение международного права и резолюций ООН.

Вид Иерусалима. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Востоковед рассказал о возможных последствиях решения Трампа по Иерусалиму
Он вновь подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен решаться в ходе диалога между Израилем и Палестиной. Макрон также призвал всех, в частности, лидеров арабских стран, проявить спокойствие и сдержанность.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что это решение не идет на пользу с точки зрения мирного урегулирования в регионе.

Она подчеркнула, что позиция Соединенного Королевства остается прежней: статус Иерусалима должен определиться в ходе переговоров израильтян и палестинцев, и в конечном итоге город должен стать общей столицей израильского и палестинского государств.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан считает, что после такого решения Трамп должен отказаться от идеи государственного визита в Великобританию.

По словам политика, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля "вызывает серьезную обеспокоенность", поскольку американский лидер "не понимает того оскорбления, которое наносит" арабскому миру.

Палестинский протестующий бросает баллон со слезоточивым газом в сторону израильских военныз во время столкновений в Вифлееме на Западном берегу
© REUTERS / Mussa Qawasma
Заявление Трампа по Иерусалиму: стоит ли ждать новых беспорядков?
В Евросоюзе разделяют всеобщую озабоченность заявлением Трампа.

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, "позиция ЕС остается неизменной". Этот шаг может отбросить ситуацию в регионе к еще более мрачным временам, заявила она.

"ЕС призывает все стороны на месте и в регионе проявить спокойствие и сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию", — сказала Могерини.

Кроме того, решение Трампа не поддержала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер, статус города должен быть определен в рамках концепции двух государств.

В Бельгии считают, что решение Трампа идет вразрез с международным правом.

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
В столкновениях на Западном берегу Иордана пострадали более ста палестинцев
По словам главы МИД Дидье Рейндерса, "есть большой риск, что в регионе вспыхнет пожар насилия".

Его поддержал и премьер-министр страны Шарль Мишель, который осудил заявление по Иерусалиму. При этом глава кабинета министров высказался за усиление роли европейской дипломатии на Ближнем Востоке.

Однако глава Чехии Милош Земан обрадовался решению Трампа. По его словам, то, что некоторые политики в разных странах протестуют против данного шага Трампа — "это их проблема". Земан считает, что каждая страна имеет право решить, какой город будет ее столицей, и каждая страна также имеет право решить, где именно разместит свое посольство в другом государстве.

Земан выразил также уверенность, что страны Евросоюза последуют в данном вопросе по пути США.

Реакция Москвы

В Москве выразили обеспокоенность решением Трампа.

В российском МИД подчеркнули, что это может осложнить палестино-израильские отношения. Россия призывает все стороны к сдержанности — нужно "отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями".

В ведомстве также заявили, что Москва обеспокоена решением Трампа и призывает все стороны к сдержанности.

Как отметил замглавы ведомства Геннадий Гатилов, Россия на заседании Совета Безопасности ООН выступит с осуждением позиции США по Иерусалиму.

Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli 
Лидер "Хезболлах" рассказал, как Израиль воспользуется решением Трампа
"Это будет критика этого решения как осложняющего общую ситуацию и не ведущего к возобновлению переговорного процесса", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что решение США о переводе посольства противоречит резолюциям и Совета Безопасности, и Генеральной ассамблеи ООН.

В Кремле также прокомментировали решение Вашингтона. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявление Трампа не способствует ближневосточному урегулированию.

"Мы знаем, что далеко не все согласны с подобным решением президента США. Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

По его словам, нужно искать пути решения политико-дипломатическими средствами, "хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась".

Позднее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудили этот вопрос и выразили серьезную обеспокоенность.

Участник акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Палестина отказалась принимать вице-президента США
"Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Поддержка Израиля

Единственная страна, официально поддержавшая решение Трампа, — это сам Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за "отважное и справедливое" решение. Он охарактеризовал его как "важный шаг к миру".

Нетаньяху призвал все государства также признать Иерусалим столицей Израиля.

В свою очередь, президент Израиля Реувен Ривлин назвал решение Трампа лучшим подарком к предстоящему 70-летию еврейского государства.

Он оспорил заявления палестинцев, разочарованных решением Трампа, о крахе ближневосточного мирного процесса и конце американского посредничества в нем.

Арабская забастовка в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Габдрахманов Артур
Признанный Трампом Иерусалим сдержан в ликовании и протестах
Израильтяне будут отмечать юбилей весной будущего года. В этом году страна праздновала другую круглую дату — 50-летие объединения Иерусалима под израильским контролем в результате войны 1967 года.

Еврейское государство называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Как отреагировали в США

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ошибка Трампа: американский лидер передал Ближний Восток России
В свою очередь, в Вашингтоне отметили, что проводили консультации со своими "друзьями и союзниками" перед принятием решения о признании Иерусалима столицей Израиля.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон напомнил, что соответствующее решение было принято конгрессом США еще в 1995 году, однако его реализация постоянно откладывалась прежними администрациями США.

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что план Трампа перенести посольство в Иерусалим является разумным и отражает сложившуюся реальность.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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