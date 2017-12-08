Нацполиция Украины объяснила, почему пока не задержала Саакашвили

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что разыскиваемого экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили до сих пор не задержали, потому что для этого существует ряд юридических процедур.

Саакашвили во вторник был задержан силовиками, однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Украины заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения. Позже он был объявлен в розыск. Утром в среду полиция пыталась повторно задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной рады, однако им это не удалось.

"На то есть ряд юридических процедур, которые необходимо выполнить, мы же цивилизованное государство… Основная задача, которую я ставлю работникам Нацполиции — любые действия должны быть уравновешены, не должна проливаться кровь граждан; любых силовых методов противостояния мы все должны избегать, насколько это максимально возможно", — сказал Князев в ответ на вопрос, что делает полиция для задержания Саакашвили. Его слова приводит агентство "Укринформ".

Он также пообещал приложить максимум усилий, чтобы избежать столкновений при задержании Саакашвили.