Порошенко потребовал от Саакашвили ответить на предъявленные обвинения

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого на Украине подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, должен ответить следствию по предъявленным обвинениям, а его неявка свидетельствует об обоснованности обвинений.

Саакашвили во вторник был задержан силовиками, однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Украины заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения. Позже он был объявлен в розыск. Утром в среду полиция пыталась повторно задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной рады, однако им это не удалось.

"В данном случае есть правовая процедура, которой любой гражданин, в том числе и Саакашвили, должен придерживаться. Если он нарушает эту процедуру, если он бежит от следствия, если он прячется где-то, то это подрывает доверие к нему, и я не счастлив от этого. Он должен ответить следствию и обществу на те обвинения, которые на сегодня против него выдвинуты. Если он не отвечает — это только свидетельствует об обоснованности этих обвинений", — заявил Порошенко в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, который транслировали украинские телеканалы в пятницу.