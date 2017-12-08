Сторонники Саакашвили провели ночь в палаточном городке в Киеве

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели ночь в палаточном городке возле здания Верховной рады и остаются в нем в настоящее время, но самого экс-губернатора Одесской области там не видно.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.

Сторонники Саакашвили в пятницу с утра не проводят митинги. Площадь Конституции возле Украинского парламента, где обычно проходят акции протеста, пустая.

Саакашвили в палаточном городке не видно. Жители палаточного городка не знают, где сейчас политик. При этом некоторые из них сообщили РИА Новости, что он "лечится", но где, не уточнили.

Здание украинского парламента охраняют несколько десятков полицейских, они стоят по периметру Рады. Обстановка в центре Киева спокойная.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.