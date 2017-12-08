На Украине приняли госбюджет на 2018 год

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Парламент Украины в четверг принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 273 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов). Бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.
Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов). С января 2017 года кабмин Украины повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен (54,5 доллара) до 3,2 тысячи гривен (120,3 доллара).
Ряд оппозиционных фракций раскритиковали документ, назвав его принятие "опасным для страны". В частности, по мнению депутатов от "Оппозиционного блока", проект бюджета на 2018 год — "это бюджет полицейского государства с бедным населением".
Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 8,1%.