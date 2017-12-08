На Украине приняли госбюджет на 2018 год

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Парламент Украины в четверг принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 273 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятый Верховной радой 14 ноября в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год предусматривал рост ВВП на уровне 3% и инфляцию на уровне 7%. Премьер Владимир Гройсман в минувшую пятницу заявил, что кабмин при подготовке документа ко второму чтению ухудшил прогноз инфляции на будущий год до 9%.

Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов). Бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.

Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов). С января 2017 года кабмин Украины повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен (54,5 доллара) до 3,2 тысячи гривен (120,3 доллара).

Госбюджет предусматривает финансирование министерства обороны на уровне 83,3 миллиарда гривен (3,1 миллиарда долларов), что на 21% больше, чем в прошлом году. Из этих средств 16,3 миллиарда гривен (почти 613 миллионов долларов) планируется направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования.

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали документ, назвав его принятие "опасным для страны". В частности, по мнению депутатов от "Оппозиционного блока", проект бюджета на 2018 год — "это бюджет полицейского государства с бедным населением".

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 8,1%.