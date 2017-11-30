РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Совфеде прокомментировали призыв прекратить строительство моста в Крым

10:4630.11.2017
047632
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. Архивное фотоУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Совфеде отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это заявление беспочвенным.

Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда‍, заявил Лавров
"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаем условия", — пояснил член верхней палаты.

Ранее Омелян заявил, что строительство моста нужно остановить, поскольку, по его словам, это негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

"Зависть душит"

Заявление Омеляна прокомментировали и в республике. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мост через Керченский пролив построят вне зависимости от чьего-либо мнения.

"Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет", — рассказал он сайту телеканала "Звезда".

Отдыхающие в старом городе Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Им там слишком хорошо: националисты Украины призвали испортить Крыму жизнь
В свою очередь, вице-спикер местного парламента Ремзи Ильясов заявил, что политика украинских властей неизменно направлена против жителей полуострова.

"Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", — подчеркнул политик.

Строительство моста — это внутреннее дело России, и транспортный переход будет достроен, несмотря на призывы и "вопли" киевских властей, заявил Ильясов.

"Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие", — заключил он.

Кроме того, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытка киевских властей остановить строительство моста смехотворна.

Строительство Крымского моста. Архивное фото
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Посол США в Киеве заявила, что мост в Крым мешает Украине
"Короткая характеристика подобного призыва: "Маразм крепчал". С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.

Мнение сенаторов разделил научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин. Он считает, что Киев таким образом пытается скрыть свои собственные экономические сложности.

"Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для судов нет", — сказал Бредихин. Он напомнил, что украинские корабли уже проходили под мостом.

Грандиозный проект

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Совфеде предложили не обращать внимание на заявления Украины по Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал строительство грандиозным. По его словам, мост откроет новые перспективы в торговле для стран причерноморского бассейна. По его словам, Россия строит мост на века.

"Украинские власти рано или поздно излечатся от антироссийской лихорадки и признают Крым частью Российской Федерации. Тогда в Киеве наконец-то начнут трезво смотреть на вещи ", — сказал он РИА Новости.

Киев еще будет рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект, считает Бальбек.

При этом депутат подчеркнул, что пока только Киев строит "бумажную баррикаду" против строящегося моста, не осознавая всей ущербности своей внешней политики.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена