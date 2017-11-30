МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Совфеде отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это заявление беспочвенным.

"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаем условия", — пояснил член верхней палаты.

Ранее Омелян заявил, что строительство моста нужно остановить, поскольку, по его словам, это негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

"Зависть душит"

Заявление Омеляна прокомментировали и в республике. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мост через Керченский пролив построят вне зависимости от чьего-либо мнения.

"Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет", — рассказал он сайту телеканала "Звезда".

В свою очередь, вице-спикер местного парламента Ремзи Ильясов заявил, что политика украинских властей неизменно направлена против жителей полуострова.

"Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", — подчеркнул политик.

Строительство моста — это внутреннее дело России, и транспортный переход будет достроен, несмотря на призывы и "вопли" киевских властей, заявил Ильясов.

"Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие", — заключил он.

Кроме того, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытка киевских властей остановить строительство моста смехотворна.

"Короткая характеристика подобного призыва: "Маразм крепчал". С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.

Мнение сенаторов разделил научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин. Он считает, что Киев таким образом пытается скрыть свои собственные экономические сложности.

"Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для судов нет", — сказал Бредихин. Он напомнил, что украинские корабли уже проходили под мостом.

Грандиозный проект

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал строительство грандиозным. По его словам, мост откроет новые перспективы в торговле для стран причерноморского бассейна. По его словам, Россия строит мост на века.

"Украинские власти рано или поздно излечатся от антироссийской лихорадки и признают Крым частью Российской Федерации. Тогда в Киеве наконец-то начнут трезво смотреть на вещи ", — сказал он РИА Новости.

Киев еще будет рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект, считает Бальбек.

При этом депутат подчеркнул, что пока только Киев строит "бумажную баррикаду" против строящегося моста, не осознавая всей ущербности своей внешней политики.

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