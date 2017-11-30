МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Совфеде отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это заявление беспочвенным.
Ранее Омелян заявил, что строительство моста нужно остановить, поскольку, по его словам, это негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
"Зависть душит"
Заявление Омеляна прокомментировали и в республике. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мост через Керченский пролив построят вне зависимости от чьего-либо мнения.
"Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет", — рассказал он сайту телеканала "Звезда".
"Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", — подчеркнул политик.
Строительство моста — это внутреннее дело России, и транспортный переход будет достроен, несмотря на призывы и "вопли" киевских властей, заявил Ильясов.
"Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие", — заключил он.
Кроме того, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытка киевских властей остановить строительство моста смехотворна.
По его словам, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.
Мнение сенаторов разделил научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин. Он считает, что Киев таким образом пытается скрыть свои собственные экономические сложности.
"Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для судов нет", — сказал Бредихин. Он напомнил, что украинские корабли уже проходили под мостом.
Грандиозный проект
"Украинские власти рано или поздно излечатся от антироссийской лихорадки и признают Крым частью Российской Федерации. Тогда в Киеве наконец-то начнут трезво смотреть на вещи ", — сказал он РИА Новости.
Киев еще будет рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект, считает Бальбек.
При этом депутат подчеркнул, что пока только Киев строит "бумажную баррикаду" против строящегося моста, не осознавая всей ущербности своей внешней политики.
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