Санкции США приведут к обострению проблемы с КНДР, считают в Совфеде

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Предлагаемые США санкции против КНДР приведут к обратному эффекту — к возрастанию напряженности на Корейской полуострове, страна сплотится вокруг своего лидера против внешнего врага, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Россия не поддержит предлагаемые США санкции, КНДР не воюющая с нами страна", — сказал сенатор.

Он отметил, что политика санкций не приносит положительных результатов. "Время показывает, что санкции ничего не дают. Надо искать компромиссы, а не загонять КНДР в угол. Это приводит к возрастанию напряженности на Корейском полуострове", — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что не согласен с идеей США прекратить поставки нефти в Северную Корею. "Мы что хотим, чтобы у мирных граждан, в этой стране был холод и голод? Это приведет только к сплочению корейцев вокруг своего лидера против внешнего врага", — пояснил Джабаров.

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