Пострадавшим в ДТП в Казахстане окажут помощь на $60 тысяч

АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавшим при столкновении "ГАЗели" с тепловозом в Мангистауской области Казахстана власти региона выделят помощь на общую сумму около 60 тысяч долларов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Ранее местные СМИ сообщали, что 25 ноября на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена на западе Казахстана произошло столкновение тепловоза с маршрутной "ГАЗелью". В результате ДТП девять человек скончались, 27 госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование.

"Аким (глава администрации – ред.) Мангистауской области Ералы Тугжанов дал поручение распределить 20 миллионов тенге (около 60 тысяч долларов) между семьями пострадавших в ДТП. Семьи погибших получат по 1 миллиону тенге (3 тысячи долларов). Девять человек, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации, получат по 500 тысяч тенге (1,5 тысячи долларов). Еще 18 пострадавшим выделят по 300 тысяч тенге (908 долларов)", — говорится в пресс-релизе администрации.

Кроме того, госслужащие в Мангистауской области приняли решение о перечислении своего однодневного заработка для помощи пострадавшим в ДТП.

При администрации города Жанаозен создана комиссия из 15 человек, которая будет заниматься оказанием помощи пострадавшим. Также открыт фонд для оказания материальной помощи.