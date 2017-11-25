Си Цзиньпин и Назарбаев соболезнуют главе Египта после теракта в мечети

ПЕКИН/АСТАНА, 25 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в мечети на севере Синая, который унес жизни 235 человек, решительно осудив это нападение, сообщает агентство Синьхуа.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования президенту Египта, подчеркнув, что Астана осуждает любые проявления экстремизма и международного терроризма, направленные против мира и безопасности.
"Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Бир- эль-Абд. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам, а также родным и близким погибших. Мы разделяем вашу невосполнимую утрату, а пострадавшим в результате этого трагического события желаю скорейшего выздоровления", — передает пресс-служба казахстанского лидера.
Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.