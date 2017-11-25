Си Цзиньпин и Назарбаев соболезнуют главе Египта после теракта в мечети

Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017

Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017

ПЕКИН/АСТАНА, 25 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в мечети на севере Синая, который унес жизни 235 человек, решительно осудив это нападение, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и передал слова поддержки семьям погибших и пострадавших. "Китайская сторона решительно выступает против любых форм терроризма и решительным образом осуждает этот теракт. Китайская сторона твердо поддерживает усилия, которые делает правительство Египта для защиты государственной безопасности, стабильности и для борьбы с терроризмом", — также говорится в телеграмме.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования президенту Египта, подчеркнув, что Астана осуждает любые проявления экстремизма и международного терроризма, направленные против мира и безопасности.

"Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Бир- эль-Абд. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам, а также родным и близким погибших. Мы разделяем вашу невосполнимую утрату, а пострадавшим в результате этого трагического события желаю скорейшего выздоровления", — передает пресс-служба казахстанского лидера.

"Казахстан всегда готов продолжить сотрудничество с Египтом в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран", — также отмечается в телеграмме.

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.