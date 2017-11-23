Центр поддержки россиян в Финляндии поможет женщине, у которой изъяли дочь

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя – РИА Новости. Центр правовой поддержки россиян в Финляндии окажет помощь Елене Смоленчук, у которой финские органы опеки в сентябре изъяли 12-летнюю дочь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Финляндии Наталья Вежливцева.

"Приняли гражданку России Елену Сааристо (Смоленчук) и ее супруга в консульском отделе посольства России в Хельсинки с целью оказания ей консульской помощи в деле об изъятии финскими органами опеки их дочери. К содействию Елене Сааристо (Смоленчук) подключен также действующий в Финляндии Центр правовой поддержки соотечественников. Будем следить за развитием ситуации и продолжать оказывать гражданке России необходимое содействие", — сообщили в посольстве России.

Как рассказала РИА Новости Елена Смоленчук, она осталась "удовлетворена действиями российских дипломатов и надеется на скорое разрешение ситуации".

Как ранее сообщалось, финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь у россиянки Елены Смоленчук, проживающей в городе Ряаккюля. Уточнялось, что в семье две дочери — 9 и 12 лет. У детей нет гражданства России. Смоленчук живет в Финляндии с мужем-финном.