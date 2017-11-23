ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя – РИА Новости. Центр правовой поддержки россиян в Финляндии окажет помощь Елене Смоленчук, у которой финские органы опеки в сентябре изъяли 12-летнюю дочь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Финляндии Наталья Вежливцева.
Как рассказала РИА Новости Елена Смоленчук, она осталась "удовлетворена действиями российских дипломатов и надеется на скорое разрешение ситуации".
Как ранее сообщалось, финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь у россиянки Елены Смоленчук, проживающей в городе Ряаккюля. Уточнялось, что в семье две дочери — 9 и 12 лет. У детей нет гражданства России. Смоленчук живет в Финляндии с мужем-финном.