Изъятые у россиянки в Финляндии дети не имеют российского гражданства

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Дети россиянки Елены Смоленчук, у которой финские органы опеки в сентябре изъяли 12-летнюю дочь, не имеют российского гражданства, что значительно ограничивает возможность российских властей вмешаться в ситуацию, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В воскресенье стало известно, что финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь у россиянки Елены Смоленчук, проживающей в городе Рякюля (Rääkkylä). Сообщалось, что в семье две дочери — 9 и 12 лет. Как рассказал РИА Новости финский правозащитник Йохан Бекман, Смоленчук живет в Финляндии с мужем-финном. Бекман утверждает, что ребенка изъяли и передали в приемную семью. Россиянка попросила помощи у российских дипломатов.

"Отсутствие российского гражданства у дочерей Елены Смоленчук существенно затрудняет действия российских властей по возможному вмешательству в ситуацию. Вместе с тем выражаю надежду, что финским социальным службам удастся содействовать сохранению целостности этой семьи", — заявила Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.

В этой связи детский омбудсмен обратилась к финскому коллеге Туомасу Курттила с просьбой обеспечить максимально объективное расследование обстоятельств произошедшего, а также содействовать в рамках его компетенции сохранению семьи.

В аппарате омбудсмена отметили, что год назад Кузнецовой при содействии уполномоченных ведомств России и Финляндии, а также помощи региональных детских омбудсменов удалось в короткий срок разрешить ситуацию с детьми, изъятыми из российской семьи, проживавшей на территории Финляндии.

"Тогда именно благодаря наличию российского гражданства у детей удалось в кратчайшие сроки перевести ситуацию в российское правовое поле и вернуть их в семью", — отмечается в сообщении.