Финский правозащитник сообщил, что у россиянки изъяли 12-летнюю дочь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Представители соцслужбы изъяли 12-летнюю дочь у россиянки, проживающей в Финляндии, сообщил журналистам финский правозащитник Йохан Бекман.

По данным правозащитника, россиянка живет в Финляндии с мужем-финном в городе Рякюля. Бекман утверждает, что ребенка изъяли и передали в приемную семью.

"Она уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля, в восточной Финляндии, возле города Йоэнсуу. У них двое дочерей — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли без ведома из школы в конце сентября, и уже передали в приемную семью, потому что мама якобы ее "шлепнула футболкой", — говорится в сообщении правозащитника.

По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении ребенка.

Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами случаются регулярно. Ранее большой резонанс вызвала история россиянки Анастасии Завгородней, у которой сотрудники социальной службы в Финляндии отобрали четверых детей по подозрению в насилии над ними. В 2015 году Павел Астахов, занимавший тогда пост детского омбудсмена, сообщал, что от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей. В настоящее время их число возросло.