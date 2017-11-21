Владелец российского сухогруза рассказал подробности ЧП в Черном море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Администрация турецкого порта Бартын в Черном море проигнорировала требования российского сухогруза "Нефтерудовоз 29М", который просил отбуксировать его к берегу из-за надвигающегося шторма, в итоге моряков пришлось спасать, сообщил РИА Новости директор оператора судна — судоходной компании "МБС-Шиппинг" Константин Щербина.

Ранее турецкие СМИ написали о спасении в Чёрном море шестерых членов экипажа сухогруза, вышедшего из российского порта Ростов. Позже администрация турецкого порта заявила агентству, что корабль попал в шторм и дрейфовал в море. Аварии с судном не произошло. Состояние членов экипажа хорошее, они не нуждаются в медицинской помощи

"Когда пришел плохой прогноз погоды, капитан судна Максим Ткачев предупредил администрацию порта и попросил принять срочные меры во избежание чрезвычайного происшествия. Он несколько раз просил, чтобы судно отбуксировали к берегу, чтобы пароход находился в безопасности, у причала, а не дрейфовал в море. Все требования власти порта проигнорировали и не предприняли никаких мер", — пояснил Щербина.

Он добавил, что это привело к тому, что судно с экипажем на борту встретило шторм в море. В условиях сильного шторма экипаж подал команду о бедствии, турецкие спасатели направили к судну вертолет и эвакуировали всех 11 членов экипажа – в основном жителей Астрахани, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По словам директора компании, на протяжении почти месяца судно находилось в порту Бартын (Турция) в Черном море. Пароход был подготовлен к буксировке, законвертирован, были осушены системы, заглушены двигатели – судно полностью обесточили. Пароход должны были буксировать обратно в Ростов-на-Дону. По словам Щербины, сухогруз отвозил в Турцию металл.