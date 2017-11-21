В Черном море спасли экипаж российского сухогруза, попавшего в шторм

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Администрация турецкого порта Бартын подтвердила РИА Новости спасение шестерых членов экипажа российского сухогруза "Нефтеродоз 29", попавшего в шторм в районе Бартына на Черном море.

Ранее турецкие СМИ сообщили о спасении в Чёрном море шестерых членов экипажа сухогруза, вышедшего из российского порта Ростов.

"Были спасены все шесть членов экипажа российского судна "Нефтеродоз 29", следовавшего из Ростова с грузом металла. Корабль попал в шторм и дрейфовал в море. Аварии с судном не произошло. Состояние членов экипажа хорошее, они не нуждаются в медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.