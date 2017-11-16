Назарбаев предлагает объединить ОБСЕ и СВМДА

АЛМА-АТА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает целесообразным объединение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Если ОБСЕ и СВМДА объединятся и на субконтиненте у нас будет единая организация безопасности, это было бы великим делом. Вот моя конечная идея", — заявил он в ходе заседания Астанинского клуба в понедельник, видео с которого в четверг опубликовала пресс-служба президента.

Он отметил, что Азиатский континент является густонаселенным регионом мира, где возникают самые большие конфликты. Назарбаев напомнил, что первое заседание СВМДА прошло в Алма-Ате в период обострения отношений между Индией и Пакистаном.

"Первая встреча 16 стран Азии прошла в Алма-Ате (в 2002 году – ред.). И как раз в это время было сильное обострение между Индией и Пакистаном. Там встретились лидеры этих государств и предотвратили фактически войну", — отметил Назарбаев.

СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В настоящее время в состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ).