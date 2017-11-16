Назарбаев выступил против пересмотра соглашения по ядерной программе Ирана

АЛМА-АТА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддерживает идею пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

О желании пересмотреть СВПД все чаще заявляет президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что, если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него. Эта позиция вызывает обеспокоенность многих стран. Так, глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам консультаций в Вашингтоне заявила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении ядерной сделки с Ираном, в том числе со стороны США, а глава МИД РФ отмечал, что действия Вашингтона в отношении иранской ядерной сделки вызывают серьезную обеспокоенность Москвы.

"Сейчас речь идет о пересмотре (СВПД – ред.). Мы не поддерживаем это. Шестистороннее соглашение о ядерной проблеме Ирана было хорошим соглашением, его надо продолжать", — сказал Назарбаев на заседании Астанинского клуба, видео с которого в понедельник опубликовала пресс-служба президента.

Он также напомнил, что первые шестисторонние переговоры по ядерной проблеме Ирана прошли в Казахстане.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.