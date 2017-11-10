Казахстан открыл доступ к ряду заблокированных российских сайтов

АЛМА-АТА, 10 ноя – РИА Новости. Казахстан открыл доступ интернет-пользователям к сайтам российского онлайн-ритейлера Ozon, развлекательного портала Pikabu и онлайн-библиотеки Ficbook, который был закрыт в связи с размещением на них запрещенной в республике литературы, сообщила пресс-служба министерства информации и коммуникаций.

В четверг в ведомстве сообщили, что в Казахстане ограничен доступ к ряду сайтов, в том числе издательства "Эксмо", интернет-магазина Ozon, "Лабиринт", Ficbook, Book24, Pikabu. Причиной блокировки сайтов стало размещение на них книг, которые были признаны казахстанскими судами экстремистской литературой. В частности, речь шла о книге "Исламская Акида", "Аль-Фауаид" (книга Пользы), "Удар русских богов", "Как сделать простой мобильный детонатор?"

"На сегодняшний день по результатам проведенной переписки министерства с администрациями интернет-ресурсов https://www.ozon.ru, https://pikabu.ru и https://ficbook.net указанные незаконные материалы были удалены, в связи с чем доступ к данным интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан восстановлен", — говорится в сообщении министерства.

В пресс-релизе также сообщается, что по состоянию на 10 ноября незаконные материалы все еще размещены на интернет-ресурсах "Эксмо", "Лабиринт" и Book24. "Устанавливаются контакты с администрацией указанных интернет-ресурсов. В случае удаления указанных материалов доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан будет восстановлен", — подчеркивается в пресс-релизе.