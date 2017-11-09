В Казахстане заблокировали российские сайты "Эксмо" и Ozon

АЛМА-АТА, 9 ноя – РИА Новости. В Казахстане заблокирован доступ к ряду сайтов крупнейших российских книжных интернет-магазинов, в том числе "Эксмо" и Ozon; на них размещены книги, признанные в республике экстремистскими, сообщила пресс-служба республиканского министерства информации и коммуникаций.

Так, пользователи в Казахстане не могут зайти, в том числе, на сайты "Эксмо", Ozon и "Лабиринт".

В распространенном в четверг комментарии министерства говорится, что на сайте "Эксмо" была размещена книга "Исламская Акида", которая решениями судов Жезказгана от 13 марта 2013 года и Риддера от 7 марта 2013 года признана экстремистской и запрещенной к ввозу, изданию и распространению на территории Казахстана.

Также на сайтах "Эксмо" и "Лабиринта" размещена признанная экстремистской книга под названием "Аль-Фауаид" (книга Пользы) автора Шамсудин абу Абдулла Мухаммад ибн Кайим аль-Джаузия. На интернет-ресурсе pikabu.ru размещена запрещенная в Казахстане книга под названием "Удар русских богов" автора Истархова, а на сайте Ficbook – книга "Как сделать простой мобильный детонатор?"

"В этой связи министерством были приняты меры по ограничению доступа пользователей с территории Республики Казахстан к интернет-ресурсам https://eksmo.ru/, https://www.ozon.ru, https://book24.ru и https://www.labirint.ru… В настоящее время министерством ведется переписка с администрациями указанных интернет-ресурсов. В случае удаления перечисленных выше незаконных материалов доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан будет восстановлен", — отмечается в сообщении.