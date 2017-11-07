МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запрет на посещение Украины журналисту РИА Новости Захару Виноградову – очередной факт нарушения как прав российских журналистов, которые пытаются донести до общественности альтернативный взгляд на происходящее в стране, так и граждан России и Украины — на получение объективной информации, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет.

"Запрет на въезд на Украину журналисту РИА Захару Виноградову является очередным шагом нынешних украинских властей в пресечении любого альтернативного источника информации о том, что происходит на территории государства как для зарубежной, так и для непосредственно украинской аудитории", — заявил Шафир.

Он добавил, что данный запрет, к сожалению, является лишь очередным в длинном списке нарушений прав российских журналистов, пытающихся донести до общественности альтернативный взгляд на ситуацию.

"К еще большему сожалению, можно предположить, что подобные нарушения прав наших коллег продолжатся – а значит, продолжатся нарушения прав граждан и Украины, и России на получение объективной информации. На доступ к тому, что в соответствии с громко декларируемыми Украиной международными стандартами, зовется коротко и просто – свобода слова", — отметил секретарь СЖР.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Подробнее о случаях притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>