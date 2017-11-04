В Киргизии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Бабанова

Кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

Кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

БИШКЕК, 4 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Омурбека Бабанова за призывы к свержению конституционного строя во время предвыборной агитации, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства страны.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской республики Омурбека Бабанова по статьям "Возбуждение межнациональной, межрасовой вражды", "Призывы к свержению конституционного строя" Уголовного кодекса республики", — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, во время предвыборной агитации на юге республики 28 сентября, выступая перед избирателями Ошской области страны, Бабанов допустил высказывания, которые были восприняты частью населения как националистические призывы.

Выборы нового президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Ближайший соперник Жээнбекова кандидат от оппозиции Бабанов набрал 33,7%, на третьем месте — Адахан Мадумаров с 6,55%, четвертое место — графа "против всех". Остальные кандидаты набрали от 0,09 до 2,5% голосов.