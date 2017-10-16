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Сооронбай Жээнбеков побеждает на выборах президента Киргизии

Сюжет:
Выборы президента Киргизии (50)
16:5416.10.2017
(обновлено: 16:59 16.10.2017)
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© REUTERS / Vladimir PirogovКандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Кандидат от правящей партии, экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, по предварительным данным ЦИК, побеждает на президентских выборах, набрав более 54% голосов. На втором месте — кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов, он набрал более 33% голосов.

Президентские выборы прошли в Киргизии в воскресенье. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов.

Международные наблюдатели считают прошедшие в Киргизии президентские выборы прозрачными и конкурентными, выявленные небольшие нарушения не влияют на их легитимность.

Президент России Владимир Путин направил Жээнбекову поздравительную телеграмму по случаю его избрания президентом Киргизии. Путин отметил, что в России высоко ценят личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что Жээнбеков продолжит уделять приоритетное внимание наращиванию всего комплекса российско-киргизского сотрудничества.

© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии

Подсчет голосов

В Киргизии в воскресенье были открыты 2375 избирательных участков, еще 37 работали за рубежом в учреждениях при МИД. Участки были открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени (с 05.00 мск до 17.00 мск).

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Итоговая явка составила 55,93%. На предыдущих выборах президента в 2011 году итоговая явка была выше и составила 58%. При этом порога явки на президентских выборах в Киргизии нет.

Первые результаты выборов были доступны на сайте ЦИК буквально через несколько минут после завершения голосования. Данные поступали в автоматическом режиме на сайт с участков.

Впервые в истории Киргизии выборы президента прошли по спискам избирателей, составленным на основе биометрических данных населения, а также с использованием автоматических считывающих урн (АСУ), которые были установлены на всех избирательных участках. В момент завершения выборов электронные урны связываются с сервером ЦИК и автоматически передают предварительные итоги голосования на участке.

Премьер-министр Киргизской Республики Омурбек Бабанов. архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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При этом к утру понедельника ЦИК заявил о получении данных с 98,2% участков – информация не поступила лишь с семи участков в стране и трех за рубежом. Параллельно избирательные комиссии сразу после закрытия участков приступили к ручному подсчету голосов – данные должны совпадать или незначительно отличаться от результатов АСУ.

По закону, ЦИК отведено 20 дней на оглашение итоговых результатов выборов. Согласно данным сайта ЦИК, лидирует в гонке Жээнбеков: он набрал 54,81% голосов. Ближайший его соперник Бабанов получил 33,74% голосов. На третьем месте — Адамар Мадумаров. Остальные кандидаты набрали менее 2,5% голосов избирателей.

Занявший второе место Бабанов заявил, что после окончательного подведения итогов не намерен покидать страну. При этом, как заявил накануне действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, ранее сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что "место Бабанова в тюрьме". Во время предвыборных дебатов Жээнбеков также пообещал, что "борьбу с коррупцией начнет с Бабанова".

Штаб Бабанова сообщил, что выскажет свое мнение по итогам выборов после тщательного анализа результатов голосования.

При этом глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила в воскресенье, что второй тур президентских выборов вряд ли состоится.

© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанк Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

От Биометрики не в восторге

Ранее в Киргизии с использованием биометрики и АСУ прошли парламентские и местные выборы, которые получили высокую оценку международных наблюдателей.

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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На нынешних выборах в списки избирателей попали лишь 3,025 миллиона человек из более чем 3,876 миллиона, так как не все вовремя сдали свои биометрические данные. Идентификация избирателей на участке производится через отпечатки пальцев. В случае если это не удается, используется идентификация по фотографии.

Проголосовать граждане могли на любом участке в стране, заранее предупредив об этом ЦИК. Однако не все заранее озаботились этим вопросом, в связи с чем возмущались, не найдя себя в списках.

Глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Артур Герасимов обратил внимание на эту проблему, призвав власти страны улучшить процедуру.

© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкЖенщины ищут свои фамилии в списке избирателей на избирательном участке в Бишкеке, чтобы проголосовать на выборах президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Женщины ищут свои фамилии в списке избирателей на избирательном участке в Бишкеке, чтобы проголосовать на выборах президента Киргизии. 15 октября 2017

Мнение наблюдателей

В общей сложности Центризбирком Киргизии аккредитовал для мониторинга процесса выборов 773 международных наблюдателя из 59 стран, в том числе представителей миссии СНГ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Исполнительного комитета СНГ. В мониторинге также приняли участие около 400 международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov
ОБСЕ заявляет о случаях давления на избирателей на выборах в Киргизии

Глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев отметил продвижение Киргизии в вопросе технического обеспечения выборов.

"Пока ни в одной республике СНГ не внедрены так массово технические средства в проведении выборов. Даже в западной Европе этого нет… Эти нововведения, которые были, они позволили минимизировать какие-то подтасовки. Поэтому предварительные итоги — они отражают реальную картину предпочтений граждан Киргизии", — заявил он журналистам в понедельник по итогам выборов.

Лебедев также сообщил РИА Новости, что выборы проведены в соответствии с конституцией и законами страны.

В свою очередь международные наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ признали выборы прозрачными и конкурентными, но отметили ряд недостатков.

Как заявил глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев, члены ЦИК симпатизировали отдельным кандидатам, что привело к разногласиям в ходе принятия решений по важным вопросам и негативно отразилось на беспристрастности комиссии. Кроме того, миссия отметила случаи давления на избирателей и использования административного ресурса.

Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Александр Кельчевски заявил журналистам, что наблюдатели негативно оценили процесс подсчета голосов на выборах в Киргизии из-за недостаточной подготовки членов ЦИК.

Глава делегации ПАСЕ Дорис Фиала заявила, что им поступили сообщения о "различных случаях ограничения свободы выражения, поступали утверждения о злоупотреблении административным ресурсом, отсутствия ясности в источниках финансирования", а сами выборы назвала прозрачными.

Как заявила одна из крупнейших неправительственных организаций республики "Коалиция за демократию и свободное общество", открытая поддержка со стороны действующего президента кандидата от партии власти Жээнбекова существенно ограничила конкуренцию на выборах. "То обстоятельство, что действующий президент до начала агитации, во время агитации и в день голосования открыто поддерживал кандидата от СДПК, серьезно ограничило свободу конкуренции между кандидатами. Несмотря на многочисленные обращения со стороны ЦИК как главного органа, регулирующего выборы, должной реакции не последовало", — говорится в предварительном отчете НПО по итогам прошедших выборов.

При этом наблюдатели ОБСЕ считают, что небольшие нарушения на президентских выборах в Киргизии не влияют на их легитимность.

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