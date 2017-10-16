В Киргизии митингуют сторонники Бабанова

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Митинг сторонников оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова, занявшего второе место на прошедших в Киргизии президентских выборах, проходит в областном центре северной Таласской области, заявил РИА Новости в понедельник представитель службы общественной безопасности МВД республики Нурлан Исмаилов.
"Около 300-400 человек находятся на площади перед штабом Бабанова. Они требуют отмены итогов выборов", — сообщил Исмаилов.
По данным представителя МВД, акция проходит мирно, правоохранительные органы контролируют ситуацию.
Ранее в понедельник Бабанов призвал своих сторонников "не поддаваться на провокации". Он отметил, что не собирается захватывать власть и будет защищать права избирателей законным путем.