Генсек НАТО призвал Россию к большей транспарентности военных учений

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к большей транспарентности военных учений для сокращения риска инцидентов.

"Мы призываем Россию быть транспарентной и придерживаться своих обязательств, потому что нам нужна транспарентность для сокращения рисков, предотвращения инцидентов и несчастных случаев", — заявил глава альянса во вторник на пресс-конференции в Токио.

По его словам, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседании совета Россия-НАТО, в частности, в связи с совместными стратегическими учениями "Запад-2017", которые проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии.

"Все страны имеют право на учения, и это относится и к России", — сказал Столтенберг. Однако, по его словам, если учения проводятся, они должны быть транспарентными и предсказуемыми, чтобы "минимизировать риск недопонимания неверных заключений, а также инцидентов и несчастных случаев". Особенно важно это сейчас на фоне роста напряженности, подчеркнул Столтенберг.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Москва и Минск в ответ на озабоченность западных стран напомнили о плановости маневров и о том, что пригласили на учения зарубежных наблюдателей. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы.