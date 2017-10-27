Политолог: Казахстан переходит на латиницу не в пику отношениям с Россией

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Казахстан переходит на латиницу не в пику отношениям с Россией, считает заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ Александр Караваев.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Кроме того, в целях обеспечения перевода он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Я не думаю, что это делается в пику взаимоотношениям с Россией или в пику интересов России, хотя это может пониматься по-разному в России. Но речь идет, прежде всего, о том, насколько конкурентен нынешний казахский язык", — сказал Караваев РИА Новости.

По словам эксперта, речь не идет о том, что Казахстан отказывается от русского языка. "Речь идет о реформе казахского языка для того, чтобы коммуникация, которая осуществлялась между социальными группами, между Казахстаном и внешним миром, отвечала бы в большей степени тем глобальным изменениям, которые происходят. Речь идет о научно-техническом развитии. Выгодоприобретателем от этих реформ будут, прежде всего, научно-исследовательские группы и казахстанские ученые. Им будет постепенно проще входить в контекст мировой науки", — считает он.

Караваев полагает, что на ситуации с русским языком в Казахстане переход на латиницу не отразится. "Нас интересует, как это отразится на отношениях с Россией. Здесь надо иметь в виду, что нужно разделать две темы: российскую политику интеграции и взаимодействия России со странами бывшего постсоветского пространства и, собственно, проблемы развития русского языка в мире. Это совсем другая тема. Если мы будем приравнивать влияние России вообще в мире разными механизмами и влиятельность русского языка, то мы, скорее всего, проиграем. Потому что объективная историческая тенденция показывает, что влияние русского языка в мире снижается", — сказал эксперт.

"И его невозможно увеличить искусственными методами, хотя воздействовать на эти процессы можно. Поэтому я не стал бы сокрушаться и делать алармистские выводы в том отношении, что мы между казахами и русскими потеряем русский язык. Это далеко не так. Русский язык сохраняется в Казахстане в тех же рамках", — сказал он.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".