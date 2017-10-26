Колесница с останками покойного короля Таиланда прибыла к крематорию

БАНГКОК, 26 окт — РИА Новости. Большая королевская колесница "Пхра Маха Пхичай Ратчарот" ("Великая Победа") завершила вторую часть похоронной процессии в день кремации останков покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) у королевского крематория.пятидневных траурных мероприятий похорон монарха, скончавшегося в октябре 2016 года, открыла в четверг процессия королевского паланкина, на котором церемониальная урна с останками покойного монарха была вынесена из тронного зала Дусит Маха Прасат. Там она была установлена с октября прошлого года для массового прощания, в котором за год приняли участие более 12 миллионов человек.
Процессия во главе с королем Маха Ватчиралонгконом (Рама X) доставила церемониальную урну в паланкине, который несли 56 специально обученных военнослужащих в традиционной форме армии Сиама (ныне Таиланд), принятой в стране до перехода на западный стиль одежды в XIX веке. Урна была доставлена к королевской колеснице "Пхра Маха Пхичай Ратчарот", на которой она продолжила путь к королевскому крематорию, построенному на Главной площади Бангкока (Санам Луанг).
Колесница "Пхра Маха Пхичай Ратчарот" ("Великая Победа") была построена в 1795 году для похорон принца Сомдет Пхра Патхома, отца основателя династии Чакри короля Рамы I. С того времени 18-метровая колесница, украшенная резными фигурами нагов (гигантских мудрых змееподобных существ) и других мифологических животных, использовалась на всех королевских похоронах членов династии.
В процессии участвовала и вторая, "малая" королевская колесница, также построенная в 1795 году. На ней вслед за церемониальной урной с телом короля ехал один из самых уважаемых буддийских монахов Таиланда, настоятель монастыря Ват Боворннивет Сомдет Пхра Ваннарат, возглавляющий группу буддийских монахов, участвующую в траурных мероприятиях.
За колесницами следовала колонна государственных служащих в белых парадных мундирах с черными повязками на рукавах, во главе с премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча. Вся процессия шла медленным церемониальным маршем под траурную мелодию, составленную из траурных музыкальных произведений разных периодов истории Таиланда. Процессию сопровождали одиночные выстрелы траурного орудийного салюта.
Колесница-лафет была построена в начале XX века и использовалась на похоронах короля Рамы VI и Рамы VIII, старшего брата короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX). Для подъема, спуска и установки церемониальной урны на колесницах используются сложные механизмы с ручным приводом. Каждое перемещение урны при переносе ее с колесницы на колесницу сопровождается молитвами, чтением буддийских мантр и исполнением королевского гимна, написанного в 1888 году русским композитором Петром Щуровским по заказу сиамского короля Чулалонгкорна (Рамы V).
После завершения процессии церемониальная урна с телом усопшего монарха будет помещена в королевский крематорий.