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Колесница с останками покойного короля Таиланда прибыла к крематорию

09:4326.10.2017
(обновлено: 09:44 26.10.2017)
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© AFP 2017 / Munir Uz ZamanЛюди на пути кортежа везущего тело короля Таиланда Пхумипона Адульядета в Бангкоке, ТаиландЛюди на пути кортежа везущего тело короля Таиланда Пхумипона Адульядета в Бангкоке, Таиланд
© AFP 2017 / Munir Uz Zaman

БАНГКОК, 26 окт — РИА Новости. Большая королевская колесница "Пхра Маха Пхичай Ратчарот" ("Великая Победа") завершила вторую часть похоронной процессии в день кремации останков покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) у королевского крематория.

Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong
Главный день похорон короля Таиланда начался с шествия паланкина
Церемонии главного дня пятидневных траурных мероприятий похорон монарха, скончавшегося в октябре 2016 года, открыла в четверг процессия королевского паланкина, на котором церемониальная урна с останками покойного монарха была вынесена из тронного зала Дусит Маха Прасат. Там она была установлена с октября прошлого года для массового прощания, в котором за год приняли участие более 12 миллионов человек.

Процессия во главе с королем Маха Ватчиралонгконом (Рама X) доставила церемониальную урну в паланкине, который несли 56 специально обученных военнослужащих в традиционной форме армии Сиама (ныне Таиланд), принятой в стране до перехода на западный стиль одежды в XIX веке. Урна была доставлена к королевской колеснице "Пхра Маха Пхичай Ратчарот", на которой она продолжила путь к королевскому крематорию, построенному на Главной площади Бангкока (Санам Луанг).

Колесница "Пхра Маха Пхичай Ратчарот" ("Великая Победа") была построена в 1795 году для похорон принца Сомдет Пхра Патхома, отца основателя династии Чакри короля Рамы I. С того времени 18-метровая колесница, украшенная резными фигурами нагов (гигантских мудрых змееподобных существ) и других мифологических животных, использовалась на всех королевских похоронах членов династии.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет. Архивное фото
© AFP 2017 / Wason Wanichakorn
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Процессию королевской колесницы возглавляло сводное каре сухопутных войск и высшего военного училища сухопутных войск. За ним следовали каре курсантов высшего училища военно-морских сил Таиланда и высшего училища военно-воздушных сил страны. Экипаж колесницы, следовавшей за каре военнослужащих, состоял из 221 человека: колесница весит более 13 тонн, ее тянут 172 человека, еще 42 человека идут позади колесницы, тормозя ее движение в случае необходимости, кроме того, пять человек управляют направлением ее движения.

В процессии участвовала и вторая, "малая" королевская колесница, также построенная в 1795 году. На ней вслед за церемониальной урной с телом короля ехал один из самых уважаемых буддийских монахов Таиланда, настоятель монастыря Ват Боворннивет Сомдет Пхра Ваннарат, возглавляющий группу буддийских монахов, участвующую в траурных мероприятиях.

За колесницами следовала колонна государственных служащих в белых парадных мундирах с черными повязками на рукавах, во главе с премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча. Вся процессия шла медленным церемониальным маршем под траурную мелодию, составленную из траурных музыкальных произведений разных периодов истории Таиланда. Процессию сопровождали одиночные выстрелы траурного орудийного салюта.

Тайские чиновники клянутся на верность покойному королю Пхумипону Адульядету в Доме правительства в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
© AFP 2017 / Tang Chhin Sothy
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На краю Главной площади (Санам Луанг), в центре которой расположен королевский крематорий в виде индуистского или буддийского храма, церемониальная урна с телом покойного короля была перенесена на другую королевскую колесницу, "Ратчарот Пын Яй", представляющую собой богато украшенный орудийный лафет, для выполнения последней части похоронной процессии — трехкратного объезда вокруг крематория против часовой стрелки.

Колесница-лафет была построена в начале XX века и использовалась на похоронах короля Рамы VI и Рамы VIII, старшего брата короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX). Для подъема, спуска и установки церемониальной урны на колесницах используются сложные механизмы с ручным приводом. Каждое перемещение урны при переносе ее с колесницы на колесницу сопровождается молитвами, чтением буддийских мантр и исполнением королевского гимна, написанного в 1888 году русским композитором Петром Щуровским по заказу сиамского короля Чулалонгкорна (Рамы V).

После завершения процессии церемониальная урна с телом усопшего монарха будет помещена в королевский крематорий.

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