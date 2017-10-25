В Таиланде началось пятидневное прощание с покойным королем

БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Пятидневное прощание с покойным королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой IX) началось в четверг с буддийской церемонии чтения мантр в тронном зале Дусит Маха Прасат Большого королевского дворца в Бангкоке.
Председательствовавший на церемонии сын покойного монарха, царствующий король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X), прибыл в тронный зал Дусит, в котором находится церемониальная урна с телом покойного короля, в 15.00 по местному времени (11.00 мск), за два часа до начала мероприятия. В 17.00 по местному времени собравшиеся из разных монастырей страны буддийские монахи начали хором читать мантры.
Церемония, закончившаяся около 20.00 (16.00 мск) в среду, открыла пятидневные похоронные мероприятия и одновременно стала последней в тронном зале Дусит Маха Прасат. В четверг утром тело покойного короля переложат в церемониальный гроб, после чего королевская похоронная процессия с гробом выйдет из Большого королевского дворца и направится к королевскому крематорию, специально построенному для королевской кремации на Главной площади Бангкока (Санам Луанг) перед дворцом. Сама кремация назначена на 22.00 (18.00 мск) четверга.