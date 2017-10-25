В Таиланде началось пятидневное прощание с покойным королем

БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Пятидневное прощание с покойным королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой IX) началось в четверг с буддийской церемонии чтения мантр в тронном зале Дусит Маха Прасат Большого королевского дворца в Бангкоке.

Церемония транслировалась в прямом эфире таиландского государственного "телевизионного пула" одновременно по всем телеканалам.

Председательствовавший на церемонии сын покойного монарха, царствующий король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X), прибыл в тронный зал Дусит, в котором находится церемониальная урна с телом покойного короля, в 15.00 по местному времени (11.00 мск), за два часа до начала мероприятия. В 17.00 по местному времени собравшиеся из разных монастырей страны буддийские монахи начали хором читать мантры.

Чтение мантр монахами на похоронах по таиландской традиции, не являясь точным аналогом христианского отпевания, преследует ту же цель: облегчения пути душе умершего в загробный мир. Чтение мантр "за покойного" или "от имени покойного" добавляет ему хорошую карму, даже если ее у покойного так много, как у короля Пхумипхона, которого еще при жизни многие почитали, как святого. После смерти короля, царствовавшего 70 лет и снискавшего огромное уважение подданных, церемонии чтения мантр в его честь проводились весь год по всей стране. В тронном зале Дусит Маха Прасат они проходили регулярно, начиная с 14 октября, второго дня после кончины монарха, когда урна с его телом была установлена в этом зале.

Церемония, закончившаяся около 20.00 (16.00 мск) в среду, открыла пятидневные похоронные мероприятия и одновременно стала последней в тронном зале Дусит Маха Прасат. В четверг утром тело покойного короля переложат в церемониальный гроб, после чего королевская похоронная процессия с гробом выйдет из Большого королевского дворца и направится к королевскому крематорию, специально построенному для королевской кремации на Главной площади Бангкока (Санам Луанг) перед дворцом. Сама кремация назначена на 22.00 (18.00 мск) четверга.