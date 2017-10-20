Иран и министры "шестерки" пока не планируют новую встречу

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Планов по созыву министерской встречи "шестерки" и Ирана пока нет, если такая необходимость возникнет, Тегеран примет приглашение, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Несколько недель назад прошла встреча в Нью-Йорке, и я думаю, что она прошла успешно. Если будет необходимость в новых консультациях министров, мы примем такое приглашение. Но пока планов созыва новой встречи нет", — сказал Аракчи.

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