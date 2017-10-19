Путин пообещал зеркально ответить, если США будут притеснять российские СМИ

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия моментально и зеркально ответ на действия США против российских СМИ.

В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента РФ на давление, которое компания испытывает по отношению к себе за рубежом, особенно в США.

"В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", — заявил Путин.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>