Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция

По мнению экспертов, Путин в ходе своего выступления на форуме сосредоточится главным образом на вопросах внутренней политики.

Директор центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич полагает, что глава государства ответит на вопрос, как будет выглядеть политический ландшафт России после выборов 2018 года.

"Я лично ожидаю ответ на ключевой вопрос - как будет выглядеть Россия в течение его нового срока", - заявил РИА Новости Дуткевич.