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Политика

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция

Сюжет:
Заседание дискуссионного клуба "Валдай"
15:4519.10.2017
(обновлено: 15:53 19.10.2017)
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Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция
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    • 15:58

      По мнению экспертов, Путин в ходе своего выступления на форуме сосредоточится главным образом на вопросах внутренней политики.

      Директор центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич полагает, что глава государства ответит на вопрос, как будет выглядеть политический ландшафт России после выборов 2018 года.

      "Я лично ожидаю ответ на ключевой вопрос - как будет выглядеть Россия в течение его нового срока", - заявил РИА Новости Дуткевич.

      Президент РФ Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. Архивное фото

      Эксперт спрогнозировал главную тему выступления Путина на Валдайском форуме

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    • 15:54

      Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что Путин подготовит к мероприятию интересную и важную речь.

      "Готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме. Вы знаете, что каждый год эта традиция соблюдается. Намерен президент ее соблюсти и в этом году", - рассказал представитель Кремля.

    • 15:50

      Итоговая сессия клуба, на которой выступит президент, начнется в 16:00.

    • 15:47

      Международный дискуссионный клуб "Валдай" ежегодно собирает известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

      Первое заседание клуба "Валдай" состоялось 2-5 сентября 2004 года в Великом Новгороде и было посвящено теме "Россия на рубеже веков: надежды и реалии". Первая конференция прошла недалеко от озера Валдай - именно в честь него и назвали клуб.

      Вторая сессия XIII Ежегодного заседания клуба Валдай в Сочи. Архивное фото

      Ежегодные заседания дискуссионного клуба "Валдай"

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    • 15:45

      Картина миропорядка сегодня претерпевает радикальные изменения, в то время как мир будущего формируется под влиянием глобальных конфликтов. Именно этой проблеме посвящено XIV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В рамках мероприятия планируется проанализировать трансформацию социально-политической картины мира и наметить контуры будущего.

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