Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция

- 15:58
По мнению экспертов, Путин в ходе своего выступления на форуме сосредоточится главным образом на вопросах внутренней политики.
Директор центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич полагает, что глава государства ответит на вопрос, как будет выглядеть политический ландшафт России после выборов 2018 года.
"Я лично ожидаю ответ на ключевой вопрос - как будет выглядеть Россия в течение его нового срока", - заявил РИА Новости Дуткевич.
- 15:54
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что Путин подготовит к мероприятию интересную и важную речь.
"Готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме. Вы знаете, что каждый год эта традиция соблюдается. Намерен президент ее соблюсти и в этом году", - рассказал представитель Кремля.
- 15:50
Итоговая сессия клуба, на которой выступит президент, начнется в 16:00.
19 октября Президент выступит на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» https://t.co/Z6kSU8KuJD— Президент России (@KremlinRussia) 18 октября 2017 г.
- 15:47
Международный дискуссионный клуб "Валдай" ежегодно собирает известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Первое заседание клуба "Валдай" состоялось 2-5 сентября 2004 года в Великом Новгороде и было посвящено теме "Россия на рубеже веков: надежды и реалии". Первая конференция прошла недалеко от озера Валдай - именно в честь него и назвали клуб.
- 15:45
Картина миропорядка сегодня претерпевает радикальные изменения, в то время как мир будущего формируется под влиянием глобальных конфликтов. Именно этой проблеме посвящено XIV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В рамках мероприятия планируется проанализировать трансформацию социально-политической картины мира и наметить контуры будущего.