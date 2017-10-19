В Ливане спецслужбы задержали террористов ИГ*

БЕЙРУТ, 19 окт – РИА Новости. Силы безопасности Ливана сообщили в четверг, что обезвредили ячейку террористической организации "Исламское государство"*, которая планировала теракты в казино, ночных клубах и штабе одной из ливанских партий.
Отмечается, что глава ячейки признал, что создавал в социальных сетях группы в поддержку ИГ* и распространял инструкции по изготовлению мин и поясов со взрывчаткой. По данным силовиков, задержанный контактировал с террористическими группировками в Сирии, Ираке и расположенном в Ливане палестинском лагере беженцев Айн аль-Хильва.
Как заявили службы безопасности, террористы признали, что готовились провести террористические атаки на одну из ливанских политических партий, казино Ливана (Casino du Liban) и несколько ночных клубов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.