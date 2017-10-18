На российско-азербайджанской границе началось строительство моста

ЯРАГ-КАЗМАЛЯР, 18 окт — РИА Новости. Возведение автомобильного моста через реку Самур началось на российско-азербайджанской границе в среду.
''Это будет важнейшее звено международного транспортного коридора, не только для всего прикаспийского региона, но и евразийского значения. Это проект, к которому долго шли наши транспортные ведомства, который был крайне востребован всей транспортной системой: и РФ, и Азербайджаном'', — сказал министр транспорта РФ Максим Соколов во время официальной церемонии закладки памятного камня.
Мост будет рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей реверсивной полосы движения. Его длина составит 325 метров, ширина – 17,3 метра. Приблизительные сроки окончания строительства сооружения — весна 2019 года.