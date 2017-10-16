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В мире

Гуманитарное вторжение: зачем турецкие войска вошли в сирийский Идлиб

18:3816.10.2017
(обновлено: 09:09 17.10.2017)
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© REUTERS / Osman OrsalТранспортеры турецких вооруженных сил на турецко-сирийской границе. 11 октября 2017Транспортеры турецких вооруженных сил на турецко-сирийской границе. 11 октября 2017
© REUTERS / Osman Orsal

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Колонна гусеничных транспортеров, тягачей с тяжелым вооружением и армейских джипов не сбавляя хода проносится через населенный пункт. На бортах бронетехники — белый полумесяц. В минувшие выходные Турция ввела в сирийскую провинцию Идлиб внушительный воинский контингент. Напомним: этот регион является одной из четырех зон деэскалации, о создании которых Анкара, Тегеран и Москва договорились еще в мае. Турция имела право на размещение в Идлибе небольшой группы войск, в чью задачу входила организация наблюдательных постов, но никак не полноценной армейской группировки. О том, каких целей Анкара пытается добиться на севере Сирии, — в материале РИА Новости.

Девятьсот одиннадцать километров

Дамаск уже расценил действия турецкой стороны как агрессию. Спикер парламента Сирии Хамуд ас-Сабаг в воскресенье потребовал у Анкары вывести войска без каких-либо предварительных условий. Он подчеркнул, что это вторжение не имеет ничего общего с соглашениями, достигнутыми в Астане.

© AFP 2017 / Omar haj kadour Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. 11 октября 2017
© AFP 2017 / Omar haj kadour
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. 11 октября 2017

На прошлой неделе, напомним, Генштаб Турции заявил о начале операции по строительству в Идлибе наблюдательных постов в рамках международных соглашений. В Сирию были переброшены порядка 120 военнослужащих Сил специального назначения, в чью задачу входила разведка. Однако, судя по всему, Анкара очень быстро вошла во вкус.

Дамаск. Архивное фото
© Фото : SANA
В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии
"Видимо, турки предпочли самостоятельно расширить свою роль в процессе сирийского мирного урегулирования, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Последние события проходят в русле традиционной внешней политики Эрдогана. Он, во-первых, пытается поддержать своих сторонников и ставленников, которых Турция вооружает, снабжает разведданными. Я имею в виду контролируемые Анкарой группировки сирийской оппозиции. Во-вторых, таким образом Турция пытается закрепить свое военное присутствие в соседнем государстве. Пока не ясно, как это повлияет на дальнейшее развитие событий и будут ли турки перебрасывать в Идлиб дополнительные силы".

Сейчас турецкий контингент находится на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым Силами самообороны сирийских курдов. Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Предполагается, что Анкара создаст блокпосты более чем в десяти районах провинции.

"Турция, Россия и Иран в Астане приняли совместное решение в качестве гарантов по Сирии. У них есть общий план создания зон деэскалации в Сирии для обеспечения территориальной целостности. Конфликт в Сирии продолжается семь лет, — сообщил РИА Новости председатель Национального собрания Турции Исмаил Кахраман. — Важно провести деэскалацию и положить ему конец. Меры, уже принятые для этого, на самом деле являются нормальными и будут приниматься дальше".

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что у его страны с провинцией Идлиб общая 911-километровая граница: "Мы находимся под постоянной угрозой. Я говорил, что однажды ночью мы придем, и операция в Идлибе началась. Надеюсь, что она быстро закончится".

Новое поле боя

Впрочем, нервная реакция сирийских властей, в первую очередь заинтересованных в деэскалации насилия в стране, говорит о том, что Дамаск опасается дальнейших действий турецкой стороны. Которая, как показали события последних лет, преследует в конфликте свои интересы.

© REUTERS / Erik De CastroТурецкий флаг развивается на границе Турции и Сирии среди зданий, разрушенных в результате борьбы с ИГ*. 11 октября 2017
© REUTERS / Erik De Castro
Турецкий флаг развивается на границе Турции и Сирии среди зданий, разрушенных в результате борьбы с ИГ*. 11 октября 2017

"Турки сами себе на уме и всегда решают собственные проблемы, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Сейчас, когда США активно поддерживают курдов, Анкара справедливо опасается, что американцы помогут им создать свое собственное государство. Во-вторых, Турция имеет давние территориальные претензии к соседу, длящиеся еще со времен распада Османской империи, и пытается сдвинуть собственные границы на юг. В-третьих, в северных регионах Сирии проживают туркоманы, которых Анкара всегда защищала и поддерживала".

Стоит отметить, что провинция Идлиб является одной из самых проблемных. Именно здесь базируются основные силы террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, именно сюда сирийские власти свозили автобусами из осажденного Алеппо боевиков, согласившихся сложить оружие в обмен на свободу. Очевидно, что уже в скором времени эта провинция станет новым полем боя.

Минобороны опубликовало видео авиаударов по Джебхат-ан-Нусре* в Идлибе
© Минобороны РФ
Наказаны за борзость: уничтожены боевики, напавшие на российских военных
"После освобождения провинции Дейр-эз-Зор ИГ* будет сломан хребет на территории Сирии. Оно останется в какой-то форме, будет мутировать, но той силы, которую это "Исламское государство"* имело еще месяц назад, уже не будет, — рассказал в сентябре на круглом столе в МИА "Россия сегодня" военный эксперт, заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев. — Возникнет вопрос, что делать с провинцией Идлиб. <…> Только совместными усилиями России, Ирана и Турции можно эту проблему решить. Там сосредоточены значительные силы боевиков — только "Джебхат ан-Нусра"* располагает примерно 20 тысячами боевиков. Когда основная часть сил сопротивления собрана в одном месте, в одной провинции, их победить легче. Легче наносить удары авиационные, легче действовать против них. Собрав в одном месте, их проще там уничтожить. Это следующее, что должно быть сделано".

Вероятно, Анкара опасается того, что с началом битвы за Идлиб многие боевики попытаются бежать через границу в Турцию. В этом плане наращивание военного присутствия в провинции выглядит разумным. Но вопрос, уйдут ли турецкие войска из Сирии после победы над террористами, остается открытым.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Alex Tik
Если хорошо подумать, то Эрдоган уже давно отказался от идеи свержения Асада, поэтому ввод войск в Идлиб произошел для того, чтобы:
1. Не дать курдам объединиться на севере
2. Не дать нусровцам сбежать на север в Турцию, где могут доставить проблемы уже непосредственно туркам. Эрдоган просто принимает превентивные меры, и эти меры, я уверен, одобрены Россией и Сирией. Как бы они там не возмущались, это они делают больше для вида (как и хохлы для вида постоянно возмущаются на счет Крыма, просто потому, что так надо).

Сейчас все прекрасно понимают, что ИГИЛ на востоке в скором времени добьют, и все боевые действия перейдут в Идлиб.
23:09
16.10.2017
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Ififay
Молодцы, турки! Мочите фанатиков без оглядки на чьё-либо мнение!
20:47
16.10.2017
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КАРБОЛЕТОВАЯ ФЕСТОЧКА
Это хорошо для нас или плохо?
20:46
16.10.2017
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Горан Васич
Османскую империю и её планы на возрождение, никто не отменял.
Как, вообще то и Великая Албания + Косово + Македония.
Так и здесь, Турция + Сирия + Армения
19:41
16.10.2017
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