Гуманитарное вторжение: зачем турецкие войска вошли в сирийский Идлиб

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Колонна гусеничных транспортеров, тягачей с тяжелым вооружением и армейских джипов не сбавляя хода проносится через населенный пункт. На бортах бронетехники — белый полумесяц. В минувшие выходные Турция ввела в сирийскую провинцию Идлиб внушительный воинский контингент. Напомним: этот регион является одной из четырех зон деэскалации, о создании которых Анкара, Тегеран и Москва договорились еще в мае. Турция имела право на размещение в Идлибе небольшой группы войск, в чью задачу входила организация наблюдательных постов, но никак не полноценной армейской группировки. О том, каких целей Анкара пытается добиться на севере Сирии, — в материале РИА Новости.
Девятьсот одиннадцать километров
Дамаск уже расценил действия турецкой стороны как агрессию. Спикер парламента Сирии Хамуд ас-Сабаг в воскресенье потребовал у Анкары вывести войска без каких-либо предварительных условий. Он подчеркнул, что это вторжение не имеет ничего общего с соглашениями, достигнутыми в Астане.
На прошлой неделе, напомним, Генштаб Турции заявил о начале операции по строительству в Идлибе наблюдательных постов в рамках международных соглашений. В Сирию были переброшены порядка 120 военнослужащих Сил специального назначения, в чью задачу входила разведка. Однако, судя по всему, Анкара очень быстро вошла во вкус.
Сейчас турецкий контингент находится на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым Силами самообороны сирийских курдов. Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Предполагается, что Анкара создаст блокпосты более чем в десяти районах провинции.
"Турция, Россия и Иран в Астане приняли совместное решение в качестве гарантов по Сирии. У них есть общий план создания зон деэскалации в Сирии для обеспечения территориальной целостности. Конфликт в Сирии продолжается семь лет, — сообщил РИА Новости председатель Национального собрания Турции Исмаил Кахраман. — Важно провести деэскалацию и положить ему конец. Меры, уже принятые для этого, на самом деле являются нормальными и будут приниматься дальше".
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что у его страны с провинцией Идлиб общая 911-километровая граница: "Мы находимся под постоянной угрозой. Я говорил, что однажды ночью мы придем, и операция в Идлибе началась. Надеюсь, что она быстро закончится".
Новое поле боя
Впрочем, нервная реакция сирийских властей, в первую очередь заинтересованных в деэскалации насилия в стране, говорит о том, что Дамаск опасается дальнейших действий турецкой стороны. Которая, как показали события последних лет, преследует в конфликте свои интересы.
"Турки сами себе на уме и всегда решают собственные проблемы, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Сейчас, когда США активно поддерживают курдов, Анкара справедливо опасается, что американцы помогут им создать свое собственное государство. Во-вторых, Турция имеет давние территориальные претензии к соседу, длящиеся еще со времен распада Османской империи, и пытается сдвинуть собственные границы на юг. В-третьих, в северных регионах Сирии проживают туркоманы, которых Анкара всегда защищала и поддерживала".
Стоит отметить, что провинция Идлиб является одной из самых проблемных. Именно здесь базируются основные силы террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, именно сюда сирийские власти свозили автобусами из осажденного Алеппо боевиков, согласившихся сложить оружие в обмен на свободу. Очевидно, что уже в скором времени эта провинция станет новым полем боя.
Вероятно, Анкара опасается того, что с началом битвы за Идлиб многие боевики попытаются бежать через границу в Турцию. В этом плане наращивание военного присутствия в провинции выглядит разумным. Но вопрос, уйдут ли турецкие войска из Сирии после победы над террористами, остается открытым.
*Террористические организации, запрещенные в России.