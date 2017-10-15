Сирийский парламент осудил вторжение Турции в Идлиб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Парламент Сирии осуждает вторжение Турции в Идлиб и считает это угрозой безопасности гражданам страны и ее суверенитету, заявил глава парламента Сирии Хаммуда ас-Сабаг, выступая на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет нашего государства… Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которые совершенно не связаны с соглашением, достигнутым в Астане", — сказал ас-Сабаг.

"Мы считаем эту атаку вторжением на нашу территорию и угрозой для безопасности наших граждан. Мы считаем это нарушением норм международного права… Это показывает очень тесную связь между турецким режимом и террористическими группировками, которые уничтожают Сирию",- добавил он.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.