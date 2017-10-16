В Казахстанском парламенте Жээнбекова назвали опытным политиком

АЛМА-АТА, 16 окт – РИА Новости. Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал лидирующего на выборах президента Киргизии экс-премьера Сооронбая Жээнбекова опытным политиком, понимающим важность сотрудничества с Казахстаном.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента. По данным ЦИК лидирует с 54% экс-премьер страны, кандидат от правящей партии Киргизии Жээнбеков.

"Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С.Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном", — написал Токаев в своем аккаунте в Twitter.

В отношениях между Казахстаном и Киргизией возникла напряженность после заявления президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о вмешательстве иностранных государств в процесс выборов в Киргизии. В своей речи за неделю до голосования Атамбаев прямо обвинил власти соседнего Казахстана в попытке "повлиять на выбор народа" и "навязать своего кандидата". МИД Казахстана назвал эти заявления недопустимыми и провокационными. В свою очередь премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал слова Атамбаева, касающиеся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана, "провокационными" и "ложными". На этом фоне ЦИК Казахстана принял решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента.

Госпогранслужба Киргизии сообщила РИА Новости, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, что привело к образованию больших пробок, в которых скопились как легковые, так и грузовые автомобили. Позднее погранслужба КНБ Казахстана сообщила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция. Президент Киргизии Атамбаев заявил 15 октября, что готов потребовать созыва саммита ЕАЭС, если Казахстан в течение 2-3 дней не снимет ограничения на киргизско-казахстанской границе.

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