Явка на парламентских выборах в Австрии составила почти 68%

Жительницы Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

Жительницы Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

ВЕНА, 15 окт — РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 67,6%, свидетельствуют данные подсчета МВД. На прошлых выборах в 2013 году на участки явились более 4 миллионов 780 тысяч человек, или почти 75% граждан республики.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел республики Вольфганг Соботка, на этот раз на участки пришли порядка 4,3 миллиона человек.

В 2013 году больше всего голосов получила Социал-демократическая партия — 1,260 миллиона. У нынешних лидеров — Австрийской народной партии — было 1,125 миллиона голосов, а у националистической Австрийской партии свободы — более 960 тысяч голосов.

В этот раз "народники" стали лидерами с 31,4% голосов, "серебро" оказалось у правых — 27,4% и на третье место спустились социал-демократы — 26,7%.

При этом рекордом явки считается 1949 год, когда на участки пришли 96,78% избирателей, но в то время участие в выборах было обязательным. В более свободные времена больше всего австрийцев — 85,98% — пришло на участки в 1995 году.

В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.