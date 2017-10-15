Макрон подтвердил, что намерен лишить Вайнштейна ордена Почетного легиона

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен лишить голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, ордена Почетного легиона.

"Да, я предпринял шаги, чтобы лишить его ордена. Я обратился к Великому магистру Ордена с тем, чтобы запустить дисциплинарное разбирательство в отношении него (Вайнштейна), он должен принять решение", — сказал французский лидер.

Орден Почётного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. Вайнштейн был удостоен этой награды в 2012 году.

Вечером в воскресенье Макрон в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов в своем рабочем кабинете в Елисейском дворце. Трансляцию интервью ведет телеканал TF1.

Ранее стало известно, что Американская киноакадемия решила исключить из своих рядов подозреваемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.