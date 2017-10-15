США осудили теракт в Могадишо и пообещали поддержку властям Сомали

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США осуждают крупный теракт в столице Сомали Могадишо и обещают поддержку правительству этой страны и ее народу, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. СМИ со ссылкой на полицию также сообщали о втором взрыве, который произошел в том же районе, где и первый, жертв не было. Кроме того, правоохранительным органам удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества. По последним данным, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения.

"США самым серьезным образом осуждают теракт, в результате которого были убиты и ранены сотни людей", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

По словам Науэрт, США "продолжат поддерживать правительство и народ Сомали, а также международных партнеров в борьбе с терроризмом".

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.