Иран закрыл пограничные переходы с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада

Мужчина проезжает мимо агитационного плаката, призывающего к референдуму в Эрбиле. 24 сентября 2017

Мужчина проезжает мимо агитационного плаката, призывающего к референдуму в Эрбиле. 24 сентября 2017

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иран закрыл в воскресенье пограничные переходы с Иракским Курдистаном по просьбе правительства в Багдаде, сообщил МИД Ирака.

Ранее МИД Ирана опроверг появившуюся в СМИ информацию о закрытии границы, заявив, что пока закрыто только воздушное пространство для рейсов из Иракского Курдистана.

"На основе просьбы иракского правительства Исламская Республика Иран закрыла сегодня официальные пограничные переходы с регионом Иракский Курдистан", — сообщается на официальном сайте МИД Ирака.

В иракском министерстве отметили, что шаг связан с мерами, принимаемыми правительством Ирака для установления полного контроля над пограничными КПП и аэропортами в курдском регионе.

МИД добавил, что действия нацелены на сохранение "единства Ирака и его территориальной целостности после проведения неконституционного референдума властями в регионе Курдистан".

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования.