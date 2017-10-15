Пушков объяснил, почему США в вопросе Ирана рискуют "открыть ящик Пандоры"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США играют с огнем, подвергнув сомнению ядерное соглашение с Ираном, к предупреждению Тегерана следует отнестись серьезно, считает сенатор Алексей Пушков.

Тегеран может выйти из ядерной сделки, если в отношении Ирана будет предпринята попытка восстановить санкции, заявил ранее глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

"Следует серьезно отнестись к предупреждению Ирана о его возможном выходе из ядерной сделки. США вновь готовы открыть очередной ящик Пандоры", — написал Пушков в воскресенье в Twitter.

По мнению сенатора, выступая за ужесточение требований к Ирану, президент США Дональд Трамп "ищет способ усиления позиций внутри страны — расплачиваться будет остальной мир".

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.