Спикер парламента Ирана прокомментировал слова Трампа о ядерной сделке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Своими заявлениями президент США Дональд Трамп демонстрирует, что не придерживается международных договоренностей и не будет выполнять никаких обязательств, заявил на Ассамблее Межпарламентского союза спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Представляется, что господин Трамп не только не придерживается международных договоренностей, но и не испытывает уважение к ООН и демонстрирует все странам, что американское правительство не будет придерживаться никаких обязательств", — сказал Лариджани.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.