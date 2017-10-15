На выборах президента Киргизии проголосовали почти 36% избирателей

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. На выборах президента Киргизии, по данным на 16.00 (13.00 мск), к урнам пришли 35,8% избирателей, заявил журналистам глава республиканского штаба по выборам, первый вице-премьер страны Толкунбек Абдыгулов.

Выборы нового президента Киргизии проходят в воскресенье. На главный пост страны претендуют 11 кандидатов. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборная гонка проходит в отсутствие явного фаворита.

"По данным на 16.00 по республике проголосовали 35,8% избирателей", — сообщил Абдыгулов.

Глава штаба отметил, что выборы "идут в штатном режиме, никаких больших нарушений не наблюдается". По его данным, с момента начала выборов в МВД поступило 12 заявлений о нарушениях, в частности об избиениях.

"Такие факты у нас, к сожалению, регистрировались. Всего три факта нанесения телесных повреждений, но все они произошли вне избирательных участков и избирательный процесс не затронут", — заявил замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

Тем не менее, как подчеркнул глава штаба, "по всем фактам будет дана юридическая оценка и они будут расследованы до конца".